В Херсонской области заявили о создании США военных баз на Украине Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов: США строили базы ВМС на Украине

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что США в последние годы фактически строили на Украине военно-морские базы. Объекты располагались на побережье Черного моря, поводом для их создания служила военная поддержка Киева, пишет РИА Новости.

Американцы фактически, прикрываясь помощью Украине, создавали и модернизировали центры и военно-морские базы на украинском побережье Черного моря. Среди них — база на острове Первомайский при выходе из Днепро-Бугского лимана в Черное море и городе Очакове Николаевской области, откуда по-прежнему украинские нацисты обстреливают Херсонскую область, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что военно-морские базы принадлежали украинским вооруженным силам лишь номинально, по факту их строили и модернизировали при американской координации.

По словам Стремоусова, проведение военной спецоперации на Украине остановит попытки США закрепиться в акватории Черного моря и диктовать свои условия.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что спецоперация России сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря через строительство там военных баз. Это стало невозможным после того, как Украина лишилась выхода к береговой линии.