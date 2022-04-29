Захарова иронично высказалась о слухах об отставке «архитектора» санкций Захарова иронично высказалась о слухах об отставке «архитектора» антироссийских санкций Сингха

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на слухи об отставке заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха. В зарубежной прессе он получил прозвище «архитектора антироссийских санкций». Совсем недавно помощник Джо Байдена решил отправиться в отпуск на неопределённый срок. Захарова в своём Telegram-канале напомнила о должностных обязательствах «архитектора», который, по её мнению, сейчас обязан находиться на рабочем месте и наблюдать за последствиями собственных решений.

Американские газеты сообщают, что «архитектор антироссийских санкций» Далип Сингх решил взять отгул и уйти в отпуск на неопределённый срок. Новость, честно говоря, расстроила. Мне кажется, в ближайшее время такой «архитектор» должен быть на своём рабочем месте, чтобы видеть уродство построенного им здания — удар по мировой экономике, нарушение транспортно-логистических цепочек, проблемы продовольственной безопасности в мире, ну и, конечно, цены на бензин в США, — написала дипломат.

Ранее The Washington Post сообщил, что Сингх намерен уйти в длительный отпуск. В рамках своих должностных обязанностей он координирует разработку антироссийских санкций. По информации СМИ, причиной отпуска стали «семейные обстоятельства».

По сообщению WP, в настоящее время решается вопрос, кто заменит Сингха на время его отсутствия. Среди вероятных кандидатов — старший советник вице-президента по экономике США Майкл Пайл. Также стало известно, что полиция расследует инцидент, который произошёл в феврале текущего года. Тогда в дом Сингха проник неизвестный. Это случилось через несколько дней после начала ввода санкций против России. Однако доказательств связи между преступлением и санкциями пока нет.