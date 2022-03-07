Захарова: в Париже напали на представительство Россотрудничества

В Париже совершили нападение на представительство Россотрудничества, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По информации дипломата, в здание Русского дома науки и культуры бросили «коктейль» с горючей жидкостью.

В ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже совершено нападение. В здание Русского дома брошена бутылка с горючей жидкостью. Пострадавших нет. И только потому, что она попала в забор, не долетев до цели, — написала Захарова в Telegram-канале.

Она потребовала от властей Франции обеспечить надлежащую безопасность российских официальных учреждений. По словам представителя дипведомства, подобные нападения были совершены на российские представительства, находящиеся на Украине.

Поэтому не надо делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий «справедливый гнев» в связи со спецоперацией Вооружённых сил России. Всё наоборот, — заключила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Запад шокирован специальной операцией России на Украине из-за того, что события на Донбассе не освещались. Она уточнила, что люди просто не знали, что происходило на востоке Украины из-за молчания западных СМИ. Всё это время, по словам дипломата, людям рассказывали о несчастном киевском режиме.