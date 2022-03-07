18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Захарова: в Париже напали на представительство Россотрудничества

14:55, 07 марта 2022
Захарова: в Париже напали на представительство Россотрудничества Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Париже совершили нападение на представительство Россотрудничества, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По информации дипломата, в здание Русского дома науки и культуры бросили «коктейль» с горючей жидкостью.

В ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже совершено нападение. В здание Русского дома брошена бутылка с горючей жидкостью. Пострадавших нет. И только потому, что она попала в забор, не долетев до цели, — написала Захарова в Telegram-канале.

Она потребовала от властей Франции обеспечить надлежащую безопасность российских официальных учреждений. По словам представителя дипведомства, подобные нападения были совершены на российские представительства, находящиеся на Украине.

Поэтому не надо делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий «справедливый гнев» в связи со спецоперацией Вооружённых сил России. Всё наоборот, — заключила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Запад шокирован специальной операцией России на Украине из-за того, что события на Донбассе не освещались. Она уточнила, что люди просто не знали, что происходило на востоке Украины из-за молчания западных СМИ. Всё это время, по словам дипломата, людям рассказывали о несчастном киевском режиме.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео