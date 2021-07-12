Захарова рассказала, как американский дипломат украл железнодорожный знак

Сотрудник американского посольства весной попался на краже железнодорожного указателя в Тверской области. После инцидента дипломат был отправлен на родину. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, посольство США в Российской Федерации, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она пояснила, что кража произошла на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. По камерам видеонаблюдения было видно, что знак снял мужчина, он положил его в багажник своего автомобиля с красными цветами номера — такие знаки установлены на дипломатических машинах. Позже сотрудники ДПС по Тверской области остановили этот автомобиль за нарушение ПДД. За рулём находился служащий американского посольства.

Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов. Осташковский узел — довольно оживлённый участок пути. Железная дорога — это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия, — отметила официальный представитель МИД РФ.

По её словам, американцы не стали снимать дипломатический иммунитет с сотрудника посольства и просто отправили его на родину.

Ранее Захарова раскритиковала работу американских консульств в России. Она считает, что несколько лет подряд консульские учреждения США работали «просто безобразно», в результате чего работа оказалась полностью подорвана.