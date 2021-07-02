Захарова пригласила британского посла в Крым, но не на эсминце

Британский посол в Киеве Мелинда Симонс может посетить Крым на любом из видов транспорта, но не на эсминце. Так в своём Telegram-канале написала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она прокомментировала сообщение британского посольства в Киеве, которое выразило надежду перед матчем Евро-2020 Украина — Англия на то, что украинская сборная скоро сможет сыграть в Донецке, а потом уедет отдыхать в Крым. Захарова в связи с этим поблагодарила британцев за рекламу курортных возможностей полуострова, который в 2014 году вошёл в состав России.

Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолётом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы. Что касается Донецка, то они и сами ответят — в Донбассе никогда не сомневалась, — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

23 июня британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль и самолёт Су-24М открыли в его сторону предупредительный огонь. Лондон утверждает, что никакого обстрела не было.

Президент России Владимир Путин на прямой линии с гражданами коснулся этой темы. Он считает, что действия британских военных были провокацией, в которой участвовали в том числе американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.