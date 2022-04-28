Захарова раскритиковала идею признать Россию спонсором терроризма Захарова назвала идею признать Россию спонсором террора мерой идиотического характера

Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не считает США и Великобританию дружественными странами и будет реагировать на все их меры, в том числе «идиотического характера». К последним дипломат отнесла инициативу Вашингтона признать РФ государством спонсором терроризма, об этом она заявила в эфире телеканала Соловьёв Live.

Британия и США уже являются недружественными странами, на все меры, в том числе идиотические, будем отвечать, — сказала Захарова.

Ранее Захарова называла пропагандой заявления США о признании России спонсором терроризма. По её словам, высказывания Вашингтона не были подкреплены ни правом, ни фактами.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне заняты изучением возможности включить Россию в список «пособников террористов». Причиной включения России в список источник в Белом доме назвал ситуацию на Украине, пояснив, что включение якобы даст инструмент для привлечения Москвы к ответственности.

Список спонсоров терроризма в настоящее время состоит из трёх стран — КНДР, Ирана и Судана.