Захарова назвала Конституцию Украины многострадальной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о 25-летии Конституции Украины. По её словам, в стране преобладает правовая дегенерация, разгул неонацистских настроений и гуманитарная катастрофа на юго-востоке страны, чего в Основном законе предусмотрено не было. Она назвала документ многострадальным.

Президент Зеленский назвал Конституцию по случаю праздника «молодой и мудрой». Я бы добавила — многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что в основной закон страны вносились изменения в 2000, 2004, 2010, 2014, 2015 и 2019 годах. Дипломат считает, что Конституция Украины переписывалась под правящие бригады.

Захарова отметила, что из 161 статьи Основного закона нарушается 125. К такому выводу пришли украинские юристы и политологи. Дипломат считает, что Украина забывает следовать Минскому комплексу мер, которые были подтверждены решением Совета Безопасности ООН.

В общем, праздник вышел какой-то неоднозначный, — резюмировала дипломат.

Ранее спикер российского МИД заявила, что Украина находится в процесс развала. Она пояснила, что виной всему «оранжевая чушь», на которую купился «украинский народ». Она усомнилась в том, что у президента Владимира Зеленского хватит внешних и внутренних ресурсов, чтобы переломить ситуацию в стране.