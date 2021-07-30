Захарова назвала абсурдными слова главы МИД Франции о неонацизме на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шокирована высказываниями министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана, который заявил, что на Украине отсутствует неонацизм, о чём свидетельствует приход к власти президента Владимира Зеленского.

Российский дипломат отреагировала на ответ Дриана на запрос французского сенатора Натали Гуле, которая месяц назад посетила Киев и видела, как в центре города сторонники ультраправой идеологии учат украинских детей собирать автомат и приглашают их ехать воевать на Донбасс. Гуле отправила запрос в МИД Франции. Ей ответили, что популярность неонацистских группировок на Украине «не превышают среднюю по Европе».

В принципе, ответ французского МИД скорее должен возмутить местных законодателей, чем успокоить. Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом это в порядке вещей: все в Европе так делают, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, после таких заявлений вопросы возникают к той части Европы, где неонацизм не является угрозой. Дипломат подчеркнула, что подобное должны разбирать в международных организациях, например в ОБСЕ.

Абсурдно звучит и другая часть ответа министра. Якобы то, что Зеленский пришёл к власти демократическим путём, доказывает отсутствие неонацизма на Украине. Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех, — добавила Захарова.

Она напомнила, что в Германии к власти демократическим путём пришёл Адольф Гитлер, который в ходе Второй мировой войны завоевал половину Франции. Захарова отметила, что при нём не было неонацизма, а был обыкновенный нацизм. Дипломат сравнила Украину с теплицей, в которой пышным цветом расцвели старые нацистские идеи, причём это произошло при полном попустительстве Запада.

Ранее Захарова заявила, что Украина укрепляется на националистических и неонацистских позициях законопроектом о коренных народах страны. В их перечень не вошли русские. По её словам, сигнал населению Киева вполне понятен.