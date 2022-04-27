Захарова: Киев намерен использовать ситуацию на «Азовстали» как козырь

завод «Азовсталь» / Фото Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с территории «Азовстали». Вместо этого, по её словам, украинские власти стараются тянуть время, чтобы привлекать к этому объекту всеобщее внимание, а также манипулировать ситуацией, используя её как козырь.

Киевский режим не хочет, чтобы люди с «Азовстали» вышли, его задача — манипулировать ситуацией в своих интересах, — подчеркнула Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем призвал украинских военных освободить мирных жителей на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, если они действительно там есть. Глава государства заявил, что в случае отказа ВСУ отпустить гражданских они ничем не будут отличаться от террористов из ИГИЛ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена).

До этого в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что власти Украины должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на комбинате «Азовсталь». По словам российского лидера, военнопленным будут гарантированы жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международными правовыми нормами.