Захарова: дипломаты США умоляют коллег не фотографироваться с Лавровым

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова в Африке просят своих коллег из разных стран не фотографироваться с дипломатом. По её словам, США надеются таким образом показать, что Россия якобы изолирована. Дипломат добавила, что Москва доказывает обратное не с помощью фотографий, а с помощью западных политиков и их глупости и полного отсутствия реальности.

Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Подписчики оценили слова представителя ведомства и пожелали успехов в работе в ходе дипломатического турне.

Читатели немецкого издания Die Welt ранее высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за её реакции на совместное фото глав России, Ирана и Турции Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. Глава МИД ФРГ прокомментировала встречу, заявив, что саммит является «вызовом для НАТО», а этот шаг ей «непонятен». Немцы удивились, что глава дипломатии страны не понимает простые принципы дипломатии.