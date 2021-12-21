В Израиле зафиксирован первый случай смерти пациента с «омикрон»-штаммом

В Израиле умер первый пациент, у которого ранее диагностировали «омикрон»-штамм коронавируса. Это был 65-летний мужчина, страдавший фоновыми заболеваниями, прошедший вакциницию. С момента получения второй дозы вакцины прошло более шести месяцев, сообщает государственное израильское радио Kan.

65-летний житель юга был госпитализирован с коронавирусом в больницу города Беэр-Шева. Он умер вчера [20 декабря] после того, как у него диагностировали штамм «омикрон». Он болел фоновыми заболеваниями, был вакцинирован всего дважды, и прошло более шести месяцев с момента получения второй вакцины, — говорится в сообщении.

После этого премьер-министр Израиля Нафтали Беннет собрал заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу, на котором обсуждаются дальнейшие шаги по предупреждению распространения «омикрон»-штамма в стране.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России на сегодняшний день выявлен 41 случай заражения новым штаммом «омикрон». Она отметила, что все инфицированные находятся в стационаре, в начале болезни у них поднималась температура тела до 38 градусов, но сейчас состояние стабильное.