Роспотребнадзор: в России выявили уже 41 случай заражения «омикроном»

В России на сегодняшний день выявлен 41 случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Она отметила, что все инфицированные находятся в стационаре, в начале болезни у них поднималась температура тела до 38 градусов, но сейчас состояние стабильное.

Хотела бы отметить, что на сегодняшний день, по оперативным данным, в Российской Федерации по результатам секвенирования выделен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса «омикрон», все больные находятся в стационаре, — сказала глава ведомства.

Она добавила, что специалисты подробно проанализировали клинические проявления «омикрона». В первые три дня у инфицированных наблюдался подъём температуры до 38,5 градуса, слабость, небольшое покашливание, першение в горле. Попова отметила, что сейчас состояние пациентов стабильное. Однако, по её словам, большинство из них имеют иммунитет после вакцинации либо после перенесённого заболевания.

По словам главы Роспотребнадзора, медики следят за состоянием порядка 300 контактных лиц. У четырёх из них тест на коронавирус уже показал положительный результат.

На 21 декабря большинство случаев заражения коронавирусом в России было зафиксировано в Санкт-Петербурге, там за 24 часа заболели 2075 человек. В тройку лидеров по заболеваемости вошли Москва (1906) и Московская область (1811). Общее количество случаев заражения по стране за сутки достигло 25 907.

Между тем число вылечившихся от COVID-19 в России за сутки достигло 40 219, что стало максимумом с начала пандемии. За 24 часа от инфекции скончались 1027 пациентов.