Санкт-Петербург стал лидером по заболеваемости COVID за сутки

Санкт-Петербург стал лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки среди российских городов, там отмечено 2075 новых случаев. В тройку лидеров по заболеваемости также входят Москва (1906) и Московская область (1811 новых случаев коронавируса), говорится на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Между тем число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 219, что стало максимумом с начала пандемии, и достигло 9 055 199. Число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 25 907, до 10 267 719 случаев.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1027, до 299 249. Таким образом, уже пять дней подряд число умерших не превышает 1100 в сутки.

Ранее замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко сообщил, что в России выявлено порядка 30 человек, заболевших новым «омикрон»-штаммом, при этом тяжёлых больных среди них нет. Как ранее заявили в ВОЗ, «омикроном» могут заразиться даже привитые и переболевшие коронавирусом.

Также врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что россиянам стоит быть крайне аккуратными в вопросе прививки от коронавируса перед Новым годом, потому что сочетание алкоголя и вакцины может привести к осложнениям. Он порекомендовал не употреблять алкогольные напитки как минимум за день до вакцинации и как минимум три дня после неё. Иммунолог Владимир Болибок поддержал коллегу и уточнил, что алкоголь повышает риск возникновения тромбов, а злоупотребление спиртным может стать причиной снижения иммунитета. Болибок, в свою очередь, порекомендовал россиянам привиться за 7–10 дней до начала зимних праздников.