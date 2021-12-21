«Омикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим в США. На него пришлось 73,2% заражений за период с 12 по 18 декабря, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В ряде регионов страны, в том числе на северо-западе и юго-востоке, доля заразившихся «омикроном» превысила 90%. Доля «дельта»-штамма снизилась до 26,6%.

По сравнению с позапрошлой неделей число заболевших «омикроном» выросло более чем на 60%. С 4 по 11 декабря на этот штамм приходилось 12,6% случаев.

Кроме того, в США зафиксировали первый летальный исход от заражения «омикроном». Как сообщает ABC News, умер мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас, который не был вакцинирован и имел серьёзные проблемы со здоровьем.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что самыми характерными симптомами «омикрон»-штамма являются головная боль и внезапная слабость. По словам специалиста, всего описано более 70 симптомов для всех штаммов инфекции, и это становится проблемой для точного определения конкретного штамма у больного.

Также Болибок подчеркнул, что медики из других стран, где наблюдается большое число заражений «омикроном», заявляют, что у заболевших этим вариантом вируса потеря обоняния случается крайне редко.

Ранее сообщалось, что «омикрон» имеет необычный симптом, который проявляется лишь ночью. К такому выводу пришёл британский терапевт Амир Хан, призвавший включить ночную потливость в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) как симптом «омикрона».