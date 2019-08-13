Задержанный более месяца назад в Гибралтаре танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть, будет освобождён в течение 48 часов.
Судно освободят по итогам дипломатических и юридических усилий Ирана в течение двух суток, сообщает государственная телерадиокорпорация Ирана
Как ранее писал News.ru, Гибралтар, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержал танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций. По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, операция по задержанию корабля проводилась при содействии подразделений морской пехоты Великобритании.
Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.