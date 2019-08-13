https://static.news.ru/photo/75265384-bdf7-11e9-8664-fa163e074e61_660.jpg Танкер Grace 1 Фото: AP/ТАСС

Задержанный более месяца назад в Гибралтаре танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть, будет освобождён в течение 48 часов.

Судно освободят по итогам дипломатических и юридических усилий Ирана в течение двух суток, сообщает государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомлённый источник.

Как ранее писал News.ru, Гибралтар, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержал танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций. По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, операция по задержанию корабля проводилась при содействии подразделений морской пехоты Великобритании.

Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.