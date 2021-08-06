Забытая Хиросима, или Как человечество привыкло к атомной бомбе

Атомная бомба, уничтожившая Хиросиму 6 августа 1945 года, и другая такая же бомба, сжёгшая Нагасаки 9 августа, стали для истории человечества примерно такими же вехами, как запуск первого спутника, первый полёт человека в космос, высадка на Луну. То есть эти даты чётко обозначили конец одной эпохи и начало новой. С той лишь разницей, что если слова спутник, Юрий Гагарин и Нил Армстронг вспоминаются как героические достижения, то слова «Малыш», «Толстяк» и «Энола Гей» (название американского бомбардировщика В-29) стали символами политического цинизма и технологического кошмара для всех будущих поколений, сколько бы времени ни прошло.

Вслед за осознанием того, что ядерное оружие — это не просто взрывчатка повышенной мощности, а дьявольское сочетание смертельных компонентов, мировые державы сумели сделать его краеугольным фактором геополитической стабильности и военной безопасности. Из «оружия возмездия», как называла его не успевшая, к счастью, доработать эту технологию нацистская Германия, атомная бомба превратилась в «оружие сдерживания». Потенциальные противники знали, что никто не рискнёт его применить, но никто не хотел проверять свою уверенность на практике.

Атомная бомба «Малыш» JT Vintage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Атомная бомба, а немного позднее и водородная, рядом с которой имя хиросимской бомбы звучит совершенно буквально, очень быстро из чисто военного инструмента превратилась в фактор массового сознания и в феномен массовой культуры — в первую очередь на «родине» ядерного оружия, в Соединённых Штатах. Всего 19 лет спустя после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки американский режиссёр Стэнли Кубрик снял фильм, ставший классикой чёрного юмора.

Лента с названием «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» хотя и заявлялась как антивоенная сатира, производит ощущение глумления над жертвами Хиросимы и Нагасаки. Комедия про войну, тем более ядерную, или про другие трагические события в истории человечества в принципе является спорным жанром. Но в «Докторе Стрейнджлаве» Кубрик отразил царивший в те годы общечеловеческий страх перед собственным изобретением, избавиться от которого тем не менее ни одна из имеющих его стран не решалась.

В 1960-е годы у государств ядерного клуба хватило политической воли и разума продавить через ООН договор о нераспространении ядерного оружия. Помимо естественного желания сохранения монополии (вернее, пентаполии) на возможность уничтожить планету, ядерная «пятёрка» опасалась, что «оружие возмездия» попадёт в распоряжение «нецивилизованных» режимов.

Хиросима после ядерной бомбардировки JT Vintage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Атомная бомба «Малыш» JT Vintage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Хиросима после бомбардировки Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ядерный гриб над Хиросимой (слева) и Нагасаки (справа) Public domain/wikipedia.org Полковник Пол Тиббетс перед вылетом US Air Force employee/Public domain/wikipedia.org Peter_Glyn/CC0/wikipedia.org Хиросима, церемония поминовения, 6 августа 2021 г. hiroshima_city_official/instagram.com

Это опасение было весьма обоснованным: сдерживающий фактор применения ядерного оружия состоит в том, что его использование будет самоубийством. Но слабым местом этого фактора является то, что для некоторых политических режимов самоубийство рассматривается как героический подвиг. И если у сторонников этих режимов появится возможность унести с собой на тот свет не несколько десятков, а несколько десятков миллионов врагов, они этой возможностью воспользуются. Страх ответного удара для них не просто не является фактором сдерживания, а напротив, включён в саму систему их мировоззрения. Колебался бы Адольф Гитлер, если бы атомная бомба оказалась у него в начале 1945-го?

В последний год, когда человечество столкнулось с пандемией коронавируса, всё чаще специалисты предупреждают, что с COVID-19 людям придётся жить, скорее всего, вечно. Такая перспектива не выглядит чем-то очень трагическим как раз потому, что человечество очень быстро привыкло к жизни в условиях ядерной «пандемии», когда помимо официальных членов ядерного клуба к оружию массового уничтожения дотянулись ещё несколько стран. В этот список входят не только Индия и, по информации из неофициальных источников, Израиль, которые являются относительно предсказуемыми государствами, но и политически нестабильный Пакистан, Северная Корея и, возможно, Иран.

Хиросима после ядерной бомбардировки JT Vintage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сегодня стрелка на «часах Судного дня» снова приближается к полуночи, утверждает эксперт бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Сегодняшняя ситуация с ядерным оружием в мире опаснее, чем в годы холодной войны, именно тем, что оно перестало играть роль сдерживающего фактора в отношениях между государствами. И США, и Россия научились технологиям выяснения отношений через своих «прокси» в Сирии и на Украине. А в таких конфликтах наличие у тебя ядерного оружия не даёт ровным счётом никаких преимуществ. Николай Костикин эксперт бюро военно-политического анализа эксперт бюро военно-политического анализа

В последние годы кажется, что главные ядерные державы соскучились по временам холодной войны и после короткого периода взаимного разоружения снова азартно втягиваются в гонку вооружений. При этом объективной необходимости пугать друг друга ядерным оружием ни у кого из них нет. И знание о том, что испепелившие Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы были слабее по мощности, чем только одна из частей разделяющихся боеголовок современных межконтинентальных ракет, в общественном сознании как-то забылось. Хорошо уже то, что про ядерный апокалипсис больше не снимают кинокомедий.