Заболевший коронавирусом Зеленский рассказал о самочувствии

https://static.news.ru/photo/95d72ff2-2518-11eb-8597-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого ранее был диагностирован COVID-19, рассказал, что чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности.

Как вы знаете, COVID-19, к сожалению, не обошел стороной и меня, но чувствую я себя достаточно хорошо. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки, — рассказал Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале «Украина 24».

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Зеленский был госпитализирован с коронавирусом в клиническую больницу «Феофания» 12 ноября. Вместе с Зеленским госпитализирован и руководитель офиса президента Андрей Ермак.

О заражении украинского президента стало известно 9 ноября. В тот же день Зеленский пообещал уйти на самоизоляцию. По его словам, в день получения положительного теста у него уже была температура 37,5.

Зеленский отметил, что хочет на личном примере показать украинцам, что COVID-19 — это «не чума» и он справится с болезнью не хуже, чем другие украинцы.