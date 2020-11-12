Зеленский госпитализирован с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/52b8c690-24b4-11eb-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший коронавирусом, госпитализирован в клиническую больницу «Феофания» Государственного управления делами.

Вместе с Зеленским госпитализирован и руководитель офиса президента Андрей Ермак, сообщает «Интерфакс-Украина».

Всё достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в «Феофании». Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний, — рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.

Он добавил, что условия у Зеленского и Ермака в больнице нормальные, с той только разницей, что они изолированы и рядом с ними никого нет, все совещания удалённые.

Подоляк также рассказал, что с семьёй Зеленский не видится, хотя мог бы общаться с супругой, которая переболела COVID-19 ранее.

Как сообщал NEWS.ru, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. В тот же день он пообещал уйти на самоизоляцию. По словам украинского президента, в день получения положительного теста у него уже была температура 37,5.

Зеленский отметил, что хочет на личном примере показать украинцам, что COVID-19 — это «не чума» и он справится с болезнью не хуже, чем другие украинцы.