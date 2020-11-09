Зеленский пообещал изолироваться после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/1ca3b9e4-22a1-11eb-92c0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. В своём канале в Telegram он пообещал уйти на самоизоляцию.

Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! — цитирует его РИА Новости.

Зеленский добавил, что чувствует себя хорошо, и пообещал изолироваться и продолжить работать. Президент Украины считает, что если большинство преодолевает COVID-19, то и у него получится.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своём примере показать украинцам, что хоть это серьёзная болезнь, но «не чума». Однако команда главы государства его идею не поддержала. Он также добавил, что семья бы не простила ему эту выходку.