https://static.news.ru/photo/1485ebe2-aa24-11ea-8ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своём примере показать украинцам, что хоть это серьёзная болезнь, но «не чума». По его словам, в начале эпидемии был «очень страшный» момент, когда «люди считали, что мы все умрём».

Я предложил нашим: давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума,— сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».

Окружение Зеленского его идею не одобрило:

Нельзя! Сказали, что слишком, перебор.

При этом он добавил, что и его семья не простила бы ему, если бы он специально заразился.

По данным на 9 июня, на Украине выявлено 27 856 заражённых COVID-19, в 810 случаях болезнь закончилась летальным исходом, 12 412 выздоровели. Больше всего инфицированных в Черновицкой области — 3729 и в Киеве — 3523. С начала эпидемии в стране проведено 431 085 тестирований на наличие вируса методом ПЦР. Глава государства также регулярно сдаёт этот анализ.

Среди заражённых коронавирусом на Украине есть народные депутаты. COVID-19 переболели политики и чиновники многих стран. Диагноз, например, подтвердился у министра внутренних дел Австралии Питера Даттона, министра равных возможностей Испании Ирен Монтеро. Инфекцию также подхватили госсекретарь Министерства здравоохранения Великобритании Надин Доррис, министр культуры Франции Франк Ристер, а также премьер-министры России и Великобритании Михаил Мишустин и Борис Джонсон, писал NEWS.ru.