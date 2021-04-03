За сутки в мире выявили более 662 тысяч случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/fcd4217e-94b2-11eb-8a06-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за последние сутки более чем на 662 тысячи. Это максимальный показатель суточного роста заболеваемости с 17 января.

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число смертей возросло за последние 24 часа на 11,3 тысячи и превысило 2,83 млн. По данным на 20:01 мск, в организацию поступили сообщения о 129 902 402 заболевших и 2 831 815 скончавшихся.

На Европу приходится 37% (251 110) случаев инфицирования, на втором месте — Северная и Южная Америка (241 084), на третьем — Юго-Восточная Азия (101 977). Среди стран наибольшее число случаев заражения выявлено в США (30 238 692), далее следуют Бразилия (12 839 844) и Индия (12 392 260).

Отмечается, что в статистических данных ВОЗ учитывается только официальная информация, поступающая от государственных медицинских учреждений и ведомств.

Как сообщал NEWS.ru, число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, выросло до 6,93 млн (4,74% от населения РФ). За месяц количество вакцинированных увеличилось почти на два миллиона. Полностью вакцинированных, то есть тех, кто получил уже две дозы препарата, больше всего оказалось на Чукотке (7,27%) и в Москве (6,32%).