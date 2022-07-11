За неделю в мире выявили на 1 млн случаев больше заражения коронавирусом За неделю в мире выявили на 1 млн случаев больше заражения COVID-19, растёт смертность

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На прошедшей неделе в мире было выявлено более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Это на 1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, сообщает ТАСС. Таким образом, уровень заболеваемости ковидом соответствует показателям начала мая. Также растёт смертность от коронавируса.

Резкий скачок заболеваемости отмечается в ряде европейских стран. Самые высокие показатели во Франции, где фиксируют более чем 150 тысяч случаев в сутки. Для страны это максимум с конца марта. На втором месте идёт Германия с показателем 130–140 тысяч заболевших в сутки, на третьем месте Италия — более 100 тысяч заболевших.

Начался рост заболеваемости и в странах Латинской Америки, где с момента предыдущей волны прошло уже около полугода. Так, в Мексике с начала июня темпы распространения инфекции выросли в десять раз и сейчас там ежедневно регистрируют более 30 тысяч новых случаев. Однако самый высокий уровень — у Бразилии, до 70 тысяч человек в день. Такой уровень там держится уже две недели.

При этом в Аргентине новых вспышек заболеваемости не фиксируется.

В Индии число новых случаев заражения впервые за пять месяцев превысило 20 тысяч в сутки. При этом в прошлую волну на пике фиксировалось до 350 тысяч заболевших в сутки.

В Японии заболевают около 50 тысяч человек в день, хотя с мая там наблюдалось значительное снижение.

Пятикратное увеличение заболевших фиксируется в последние две недели в Турции.

За минувшие семь дней в мире от последствий COVID-19 умерли 11,5 тысячи человек, это на 3 тысячи больше, чем неделей ранее. Больше всего умерших в США — 1,6 тысячи. Затем следует Бразилия — на 14 смертей меньше, чем в Штатах. На третьем месте Германия — 600 смертей за неделю.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг максимального значения с 13 февраля текущего года и составил 1,13. Данный коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.