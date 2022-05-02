Южнокорейские дипломаты вернулись в Киев

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Южной Кореи Ким Хён Тхэ и часть дипломатов вернулись в столицу Украины для возобновления работы дипмиссии. На протяжении последних двух месяцев они работали в Черновцах, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД.

Посольство готовится возобновить работу 2 мая, его сотрудники продолжат выполнять дипломатические функции и защищать граждан за рубежом в тесной координации с правительством Украины, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В Сеуле отметили, что полностью работа дипмиссии на Украине будет восстанавливаться поэтапно.

Ранее сообщалось, что США впервые с 2019 года возвращают дипломатические отношения с Украиной на полноценный уровень – с посольской миссией в Киеве и её главой в официальном статусе. Предполагается, что послом США станет Бриджит Бринк, которая в настоящее время возглавляет дипмиссию в Словакии.