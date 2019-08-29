https://static.news.ru/photo/ffbe44fc-ca8b-11e9-8046-fa163e074e61_660.jpg Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

Делегация Южной Осетии сорвала очередную встречу в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Представители самопровозглашённой республики покинули мероприятие из-за несогласия с позицией Грузии по строительству военных укреплений.

Грузинская сторона отказалась свернуть работы и пыталась перевести диалог в другое русло, утверждая, что данный пост не представляет опасности, — цитирует Sputnik-Осетия главу делегации Цхинвала Егора Кочиева.

Собеседник издания пояснил, что грузинский блокпост устроен на территории Южной Осетии, но «грузинская сторона не слышит никакие доводы».

Делегация Южной Осетии поставила условие убрать пост до 6:00 завтрашнего дня. В противном случае с нашей стороны будут предприняты все законные способы для защиты нашего населения, — добавил Кочиев.

Встречи в формате МПРИ на регулярной основе проводятся с 2009 года с участием представителей Южной Осетии, Грузии и России при посредничестве Евросоюза и ОБСЕ.

Как писал News.ru, ранее МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».