https://static.news.ru/photo/c4316c4c-730b-11ea-93fb-fa163e074e61_660.jpgДональд Трамп, Ким Чен Ын и Мун Чжэ ИнФото: President Office/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress
В Южной Корее заявили о том, что готовы оказать помощь Северной Корее и США в возобновлении переговоров по денуклеаризации.
Правительство ожидает, что Север и США возобновят переговоры как можно скорее при взаимном уважении в интересах денуклеаризации Корейского полуострова и установления постоянного мира. <...> С этой целью, если потребуется, правительство приложит все дипломатические усилия, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Как писал NEWS.ru ранее, Пхеньян отказался от договорённостей с Вашингтоном из-за враждебной политики США. Советник постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдёт, если американская сторона не прекратит агрессивную политику в отношении КНДР. Однако Соединённые Штаты рассчитывают, что власти Северной Кореи вернутся к переговорам. США планируют подключить к переговорам Россию и Китай.