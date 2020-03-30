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Городские улицы ненадолго опустели после того, как население многих стран самоизолировалось на карантин из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Стали появляться сообщения из разных городов мира о том, что на улицы вышли дикие животные.

Французский телеканал France 24 сообщил о замеченных кабанах на городских улицах Барселоны в Испании, в чилийском городе Сантьяго обнаружили пуму, а на улицах столицы Франции разгуливают дикие утки. Американский портал...