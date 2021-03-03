YouTube удалил ролик Sputnik с речью Трампа

https://static.news.ru/photo/7832d0d6-7c49-11eb-9cf1-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Видеосервис YouTube удалил ролик агентства Sputnik с речью экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила компания Google.

Трамп 28 февраля вновь заявил о фальсификациях на выборах 2020 года, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо. При этом это стало его первым публичным выступлением после ухода с поста главы государства. Sputnik опубликовало его речь, сообщает РИА Новости.

В речи он также обрушился на Байдена, заявив, что в своей политике вместо принципа «Америка на первом месте» тот исповедует другой — «Америка на последнем месте». Также Трамп не стал исключать своего очередного похода на выборы президента США.

2 марта компания Google предупредила агентство, что ролик нарушает правила сервиса, согласно которым потенциально «чувствительный контент» должен быть явным образом маркирован. А позже видео было удалено, в корпорации объяснили, что оно было размещено без необходимого контекста.

Как ранее писал NEWS.ru, американские СМИ сообщили о подготовке Трампа к возвращению в политику. По их сведениям, он может объявить о намерении вновь баллотироваться на пост президента, а также о создании новой партии. При этом отмечается, что около 50% американских избирателей выразили готовность вступить в такую партию, если она действительно появится.