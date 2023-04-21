Yeni Şafak: ВСУ могут лишиться военной помощи США перед контрнаступлением

Фото: US Army

После утечки секретных документов Пентагона Вашингтон начал переоценивать ход конфликта на Украине и пересматривать стратегию поддержки ВСУ, написал обозреватель Кадир Устюн в статье, опубликованной турецким изданием Yeni Şafak. По его мнению, украинская армия может лишиться военной помощи США накануне контрнаступления.

Он отметил, что в США растет число противников политики по поддержке Украины «до конца». Давление на администрацию президента Джо Байдена, объявляющего о все новых пакетах помощи Киеву, растет. По словам автора, это связано с невыполнимыми намерениями президента Украины Владимира Зеленского добиться полного военного поражения России.

Во-первых, текущая поддержка Запада далеко недостаточна для этого. Во-вторых, взятие Украиной под контроль Донбасса и тем более Крыма военные эксперты считают маловероятным, — написал обозреватель.

Он добавил, что если ВСУ и далее будет терпеть поражение на поле боя, то давление на власти США с целью пересмотра поддержки Киеву будет только нарастать.

Ранее сообщалось, что ряд американских конгрессменов-республиканцев потребовали от Байдена прекратить «безудержную помощь» Украине. Они подчеркнули, что такая стратегия только затягивает конфликт, приводит к еще большему насилию и увеличивает риск прямого военного столкновения с Россией.