Японский вуз устроил студентам виртуальное вручение дипломов

https://static.news.ru/photo/0315d722-7802-11ea-9312-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Руководство японского вуза Business Breakthrough University задействовало мобильных роботов и планшеты в проведении церемонии вручения дипломов выпускникам.

Мероприятие проводилось в приложении для онлайн-конференций Zoom. Планшеты были прикреплены к роботам, которыми управляли находившиеся на карантине студенты.

Инициатива виртуального выпускного принадлежала профессору Шуго Янаке. По его мнению, идею могут взять на вооружение и другие вузы, которые из-за коронавируса лишены возможности вручить дипломы своим выпускникам традиционным способом, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобрнауки России порекомендовали вузам перейти на дистанционное обучение с 6 апреля. Кроме того, в ведомстве планируют перенести вступительные экзамены в высшие учебные заведения из-а угрозы распространения COVID-19.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели — примерно 263 тысячи.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.