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В Восточно-Китайском море столкнулись эсминец японских Сил самообороны и китайское рыболовецкое судно.

Отмечается, что пострадавших в инциденте не было. При этом, не уточняется, в каком именно районе произошло столкновение. Кроме того, минобороны Японии сейчас собирает данные о происшествии, сообщает ТАСС.

Инциденты с участием судов обеих стран случаются возле островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. В Токио утверждают, что Китай и Тайвань заявили о своих правах на острова только с 1970-х годов, когда стало известно, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.

Ранее News.ru сообщал, что власти Японии решили создать первую постоянную военную базу за рубежом. Она появится у входа в Красное море, в Джибути. Сейчас в этом государстве на северо-востоке Африки располагается опорный пункт армии Японии. Его используют эсминец ВМС и два патрульных самолёта.