Японская принцесса попала в больницу с пневмонией на фоне коронавируса

Японскую принцессу Йоко госпитализировали с пневмонией, которая развилась после заражения COVID-19, сообщает People со ссылкой на заявление информационного агентства императорского дворца. Положительный тест на коронавирус 38-летняя принцесса получила на прошлой неделе.

Тестирование провели после того, как Йоко почувствовала боль в горле. Вначале её отправили в госпиталь, который находится при императорском дворце, после чего перевели в больницу Университета Токио для прохождения дальнейшего лечения.

Принцесса Йоко является дочерью покойного принца Томохито, он приходился двоюродным братом прежнему императору Акихито. Она стала первой представительницей японской императорской семьи, которая заразилась коронавирусной инфекцией. При этом результаты тестирования на COVID-19 её старшей сестры Акико, бывшей в контакте с принцессой за несколько дней до того, как она заболела, оказались отрицательными.

Пока остаётся невыясненным, при каких обстоятельствах принцесса Йоко заразилась, так как в последнее время она не участвовала в каких-либо собраниях. Последнее мероприятие, где присутствовала Йоко, проходило в императорском дворце 30 января.

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