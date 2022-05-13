Япония расширит список товаров и технологий, запрещённых к экспорту в Россию. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности.
По имеющимся данным, в перечень попадут 3D-принтеры и порошки к ним, электронные и атомно-силовые микроскопы, оборудование для квантовых вычислений и другое высокотехнологичное оборудование.
Запрет на поставки уже одобрен правительством Японии. Сообщается, что он вступит в силу 20 мая.
Накануне, 12 мая, вступил в силу новый пакет японских санкций против России. Он предусматривает заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка, а также запрет на новые инвестиции в Россию.
Ранее Япония также исключила РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле, запретила экспорт более 300 товаров, в том числе полупроводников, сенсоров, лазеров, люксовых автомобилей и предметов роскоши. Под запрет попал и импорт 38 видов товаров из России. Санкции введены против крупнейших банков страны и нескольких сотен физических лиц и организаций.