Япония запретит поставлять в Россию 3D-принтеры Япония запретит экспорт в РФ высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры

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Япония расширит список товаров и технологий, запрещённых к экспорту в Россию. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности.

По имеющимся данным, в перечень попадут 3D-принтеры и порошки к ним, электронные и атомно-силовые микроскопы, оборудование для квантовых вычислений и другое высокотехнологичное оборудование.

Запрет на поставки уже одобрен правительством Японии. Сообщается, что он вступит в силу 20 мая.

Накануне, 12 мая, вступил в силу новый пакет японских санкций против России. Он предусматривает заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка, а также запрет на новые инвестиции в Россию.

Ранее Япония также исключила РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле, запретила экспорт более 300 товаров, в том числе полупроводников, сенсоров, лазеров, люксовых автомобилей и предметов роскоши. Под запрет попал и импорт 38 видов товаров из России. Санкции введены против крупнейших банков страны и нескольких сотен физических лиц и организаций.