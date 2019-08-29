https://static.news.ru/photo/7d413b2c-ca29-11e9-8fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Токийское налоговое управление подозревает, что японский филиал Facebook частично скрыл свои доходы, чтобы не платить налоги.

По данным ведомства, полученные японскими властями 500 млн иен ($4,7 млн) от продаж рекламы за период с 2017 по 2019 год поступали на счёт филиала в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет 12,5%. В Японии его величина превышает 30%. Таким образом, компания не доплатила около 110 млн иен ($1 млн) налогов.

Японская версия сайта Facebook была запущена в 2008 году. Спустя год в стране появилось представительство компании, передаёт Kyodo .

Ранее News.ru писал, что Facebook платила за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов компании. Этот процесс обеспокоил подрядчиков, утверждающих, что они не знали, где была записана аудиодорожка или как она была получена.