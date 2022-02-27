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Япония вслед за Западом введёт санкции против Путина

14:49, 27 февраля 2022
Япония вслед за Западом введёт санкции против Путина
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио вслед за странами Запада введёт санкции в отношении ряда российских граждан, в том числе против президента страны Владимира Путина, сообщает агентство Kyodo.

Ранее Кисида сообщил, что Япония вводит новые санкции против России в связи с военной операцией на Украине. Страна замораживает активы российских банков и выдачу виз россиянам. В ответ российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что в случае принятия ограничительных мер Токио ждёт серьёзный ответ.

О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили ЕС, Великобритания, США и Канада.

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