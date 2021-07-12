Япония рассмотрит меры повышения противоракетной обороны

Правительство Японии намерено рассматривать вопрос о повышении противоракетной обороноспособности страны. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида в ходе слушаний в верхней палате парламента.

Во время выступления Кисида, в частности, отметил, что правительство Японии до последнего времени прилагало усилия для обеспечения противоракетной обороны в отношении баллистических ракет. При этом у руководства страны существует понимание, что обеспечить стопроцентную защиту жизни и мирного существования граждан одним лишь повышением способности перехвата ракет невозможно.

В последнее время вокруг нашей страны ведутся разработки гиперсверхзвуковых ракет, ядерного оружия, ракет, меняющих траекторию полёта. В этих условиях правительство будет рассматривать вопрос о противоракетной обороне с различных точек зрения, в том числе включая дополнительные эффективные меры, — заявил премьер-министр Японии.

Фумио Кисида был назначен на должность премьер-министра Японии в прошлый понедельник, 2 октября. Он является 100-м председателем правительства страны.

Ранее Кисида сделал громкое заявление по Курилам. Политик отметил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды.