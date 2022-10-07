Япония расширит список индивидуальных санкций против России

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

Япония приняла решение расширить список индивидуальных санкций против России в связи с вхождением в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам проведенных там референдумов. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара на пресс-конференции в Токио, пишет ТАСС.

По итогам заседания кабинета министров было принято решение о введении новых дополнительных санкций, а именно замораживание активов представителей указанных четырех регионов, а также российских официальных лиц, — заявил Кихара.

Список лиц, в отношении которых вводятся санкции, пока не обнародован.

Япония уже утвердила несколько пакетов санкций из-за ситуации вокруг Украины. Индивидуальные санкции были введены против 700 человек из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Под рестрикции попали свыше 20 российских и белорусских организаций. Также Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка и других порядка 40 российских компаний.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ведение мирных переговоров между Россией и Японией невозможно в условиях, когда Токио вводит санкции и оказывает военную помощь Украине. Он добавил, что Япония заняла позицию недружественных стран, тем самым став таковой по отношению к Москве.