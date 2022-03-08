Япония отправила Украине бронежилеты и шлемы

Япония направила в Польшу транспортный самолёт с грузом оборонного снаряжения для Украины. Токио передал Киеву бронежилеты, шлемы, сухие пайки, средства гигиены, палатки, тёплую одежду, передаёт телеканал NHK.

Некоторое время назад украинские власти просили Японию о предоставлении помощи в виде ракет «земля — воздух», противотанковых снарядов и других боеприпасов. Однако японский закон о силах самообороны запрещает передавать другим странам летальное оружие. В связи с этим было принято решение о поставке оборонного снаряжения.

Ранее сообщалось, что порядка 70 японских добровольцев заявили о готовности отправиться на Украину для участия в боевых действиях и защиты киевского режима. Среди них 50 человек, которые проходили военную службу в силах самообороны Японии.

Кроме того, Токио ввёл дополнительные санкции против России. В новый санкционный список попали Алишер Усманов, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак, Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, журналист Владимир Соловьёв, две российские компании.