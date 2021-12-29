Япония установила мировой рекорд по «здоровому долгожительству»

Япония заявила о мировом рекорде по так называемому здоровому долгожительству — возрасту, в котором пожилой человек может оставаться самостоятельным и обходиться без дополнительного ухода, сообщается на сайте Министерства труда, здравоохранения и благосостояния Японии. Для женщин этот возраст составил 75,5 года, для мужчин — 72,6 года.

В Японии отмечается и самая высокая продолжительность жизни среди стран «Большой семёрки» — 81,41 года у мужчин и 87,45 года у женщин.

Ранее правительство Японии приняло программу, направленную на смягчение проблем человеческого одиночества и предусматривающую создание круглосуточной системы консультаций по таким вопросам. Предполагается провести общенациональную перепись и выявить точное число одиноких граждан с целью оказания им помощи. Для этого планируется формировать различные площадки, где одинокие люди могли бы втягиваться в общение и получать возможность трудоустройства.

С одиночеством тесно связана проблема самоубийств, число которых в Японии в 2020 году выросло впервые за последние 11 лет. В прошлом году в стране покончили с собой более 21 тысячи человек — на 912 больше, чем в предыдущем году. В 2019 году в стране было отмечено самое незначительное число самоубийств за всё время ведения такой статистики с 1978 года, однако пандемия коронавируса вновь привела к росту числа самоубийств.