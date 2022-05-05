Япония нашла способ сократить зависимость от российского топлива Япония будет развивать атомную энергетику для снижения зависимости от России

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония нашла способ сократить свою зависимость от российского топлива. Страна сможет развивать сектор атомной энергетики, сообщает Reuters со ссылкой на главу кабмина.

Мы будем использовать безопасные ядерные реакторы, чтобы внести свой вклад в снижение зависимости от российских энергоносителей во всем мире, — сказал он.

Он отметил, что перезапуск одного ядерного реактора равен поставке на рынок 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

На сегодняшний день государство вынуждено импортировать около 90% энергии для удовлетворения спроса, такие данные приводит Всемирная ядерная ассоциация. Энергозависимость от России выросла после радиационной аварии 2011 года на «Фукусиме-1», которая считается одной из крупнейших АЭС в мире. После этого страна смогла перезапустить только 10 реакторов из 33. Остальные разрешения на возобновление работы пока не имеют. При этом российская спецоперация на Украине и падение курса иены стали факторами, спровоцировавшими рост цены на электроэнергию. Общественность и бизнес высказали своё недовольство этим обстоятельством и выступили с требованием, чтобы правительство ввело в эксплуатацию больше реакторов.

По состоянию на март Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6%, СПГ — на 8,8%.

5 мая Токио сообщил о том, что отказывается от ввода эмбарго на российскую нефть, так как пока государство не может найти ей альтернативы. По словам министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды, Япония намерена вводить те санкции, которые может себе позволить.