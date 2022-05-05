Япония отказалась от немедленного эмбарго нефти из России

Коити Хагиуда / Фото Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Япония не станет немедленно запрещать поставки российской нефти из-за ограниченности ресурсов, однако Токио поддерживает вводимые меры, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции во время визита в США, передаёт Kyodo. По его словам, Токио намерен вводить те санкции, которые может себе позволить.

Ресурсы Японии ограничены, и трудно сразу присоединиться [к нефтяному эмбарго], — сказал Хагиуда.

Министр отметил, что Япония согласилась с необходимостью увеличить производство сжиженного газа для снижения зависимости от поставок из России. Нефть из России при этом отнесли к ресурсам, для которых трудно найти иного поставщика.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС предполагает отказ от закупок российской нефти в течение полугода, а прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года. Предполагается, что у Словакии и Венгрии будет 20 месяцев на то, чтобы отказаться от ввоза российской нефти.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что новый пакет антироссийских санкций также предусматривает отключение от SWIFT новых банков РФ и меры «за дезинформацию».