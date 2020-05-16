Япония намерена расследовать работу ВОЗ в начале пандемии

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Власти Японии намерены инициировать расследование в отношении Всемирной организации здравоохранения из-за её действий во время пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Синдзо Абэ.

По его словам, которые передаёт The Mainichi, в Токио, как и в Евросоюзе, усомнились в правильности действий организации в самом начале распространения инфекции. Япония попросит начать расследование на заседании Генеральной ассамблеи ВОЗ, которая состоится в 18 мая.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,5 млн человек, более 308 тысяч скончались. Сильнее всего от пандемии пострадали США. Количество заболевших превысило там 1,4 млн.

15 апреля Белый дом принял решение о приостановке отчислений в организацию. Глава Соединённых Штатов тогда заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире, писал NEWS.ru.

По данным на 16 мая, в Японии выявлено 16 203 заболевших коронавирусной инфекций, скончались 713 человек.