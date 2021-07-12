Япония и США договорились о сотрудничестве в космосе и Интернете

Япония и США договорились о сотрудничестве в области космического и киберпространства. Об этом по итогам встречи в формате «2+2» между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран сообщил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. По мнению дипломата, это один из самых важных результатов встречи.

По словам Хаяси, стороны провели обстоятельную дискуссию по вопросу укрепления союза Японии и США для сдерживания и реагирования.

В плане эволюции сотрудничества в космосе и киберпространстве договорились о продвижении сотрудничества в разработке передовых технологий, поддержании базового фундамента союза Японии и США, — цитируют дипломата РИА Новости.

Также стороны обсудили вопросы снижения нагрузки на регионы Японии, где располагаются американские военные базы.

Встреча изначально должна была пройти в Вашингтоне, но из-за ситуации с коронавирусом её провели в видеоформате.