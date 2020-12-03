Японцы раскритиковали власти после размещения Россией С-300 на Курилах

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Жители Японии раскритиковали дипломатов, выразивших протест в ответ на размещение Россией зенитных ракетных комплексов систем С-300 на Южных Курилах.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что системы С-300 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды. Система способна уничтожать баллистические ракеты, аэродинамические цели на дальности до 400 километров и высоте до 37 километров, а также прикрывать важные объекты от воздушных атак.

В ответ на это правительство Японии выразило протест, подчеркнув, что действия России недопустимы и не соответствуют позиции Токио по Курилам.

Один из пользователей Сети возмутился тому, что Москва разместила ракеты совсем недалеко от Хоккайдо. Он заявил, что это равносильно объявлению Японии войны. Японец призвал власти жёстко ответить РФ, например, ввести санкции.

Пользователь под ником Shi посоветовал руководству укреплять военный потенциал, потому что Россия и КНР «лопаются» от арсеналов ядерного оружия. Другой пользователь раскритиковал правительство Японии из-за намерений закрыть железную дорогу в один из городов на приграничном с Курилами острове Хоккайдо.

Это чёрная метка от России, — написал hkd.

Также японцы посоветовали местным властям разместить на Хоккайдо американскую военную базу, чтобы «уже Россия говорила о неприемлемости». Многие сошлись во мнении, что протесты никак не повлияют на позицию Москвы по Южным Курилам.

Ранее стало известно, что Япония намерена решить территориальные разногласия с Россией и заключить мирный договор, не откладывая этот вопрос на отдалённое будущее. Премьер-министр Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга на встрече с представителями администрации города Нэмуро рассказал, что обсуждал тему мирного договора с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора. Мэр Нэмуро Масатоси Исигаки попросил премьера проводить «сильную дипломатию», направленную на заключение мирного договора с Россией. Суга в ответ отметил, что вопрос должен быть решён максимально оперативно, учитывая, что после окончания Второй мировой войны прошло уже 75 лет.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается, писал NEWS.ru.