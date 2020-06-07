Ямаец умер в тюрьме после 40 лет заключения без суда

https://static.news.ru/photo/2ffe17ec-a8de-11ea-b111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

81-летний Ноэль Чамберс скончался в ямайской тюрьме, 40 лет ожидая суда по своему делу.

Пожилой мужчина умер в начале 2020 года, однако информация об этом попала в СМИ только сейчас. В частности, о печальной судьбе Чамберса пишет Loop News Jamaica. Фотографии тела мужчины возмутили правозащитников, которые обратили внимание на его измождённый вид и на раны от укусов насекомых. Ямайская активистка Сьюзан Гоффе заявила, что Чамберса содержали в нечеловеческих условиях и потребовала провести расследование обстоятельств его кончины.

Правозащитникам удалось установить, что в конце 2019 года Чамберс прошёл медобследование, выявившее крайнюю степень истощения и проблемы со зрением.

Также достоянием общественности стали детали дела пожилого мужчины. Оказалось, что Чамберса поместили под стражу в 1980 году как подозреваемого в убийстве, но суд так и не состоялся. В деле возникла путаница с психическим состоянием заключённого. Первоначально его признали невменяемым, однако затем несколько экспертиз показали, что он здоров и может предстать перед судом. В частности, такие экспертизы были проведены в 2003 и в 2009 годах, возможно также в 2007 и 2008 годах. Тем не менее, никаких данных о судебном приговоре в отношении Чамберса нет.

Ранее NEWS.ru сообщал о выходе на свободу из американской тюрьмы мужчины, который провёл 28 лет за решёткой, будучи невиновным.