Ямаец умер в тюрьме после 40 лет заключения без суда

81-летний Ноэль Чамберс скончался в ямайской тюрьме, 40 лет ожидая суда по своему делу.
Пожилой мужчина умер в начале 2020 года, однако информация об этом попала в СМИ только сейчас. В частности, о печальной судьбе Чамберса
Правозащитникам удалось установить, что в конце 2019 года Чамберс прошёл медобследование, выявившее крайнюю степень истощения и проблемы со зрением.
Также достоянием общественности стали детали дела пожилого мужчины. Оказалось, что Чамберса поместили под стражу в 1980 году как подозреваемого в убийстве, но суд так и не состоялся. В деле возникла путаница с психическим состоянием заключённого. Первоначально его признали невменяемым, однако затем несколько экспертиз показали, что он здоров и может предстать перед судом. В частности, такие экспертизы были проведены в 2003 и в 2009 годах, возможно также в 2007 и 2008 годах. Тем не менее, никаких данных о судебном приговоре в отношении Чамберса нет.
Ранее NEWS.ru сообщал о выходе на свободу из американской тюрьмы мужчины, который провёл 28 лет за решёткой, будучи невиновным.
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