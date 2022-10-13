WWF сообщил о сокращении численности диких животных в мире на 69%

Фото: Zaruba Ondrej/CTK/Global Look Press

Количество диких животных в мире уменьшилось на 69% с 1970 по 2018 год, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета — 2022». Согласно информации международной организации, самое серьезное сокращение числа диких животных произошло в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает LIVE24.

Согласно индексу живой планеты, который показывает численность млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий, среднее сокращение численности популяций диких животных составило 69%. В ходе исследования была проанализирована численность почти 32 тысяч видов, — говорится в докладе WWF.

Самое серьезное уменьшение количества диких животных произошло в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, где их численность упала на 94%. В Африке диких животных стало меньше на 66%, в Азии и Тихоокеанском регионе — на 55%, в Северной Америке — на 20%. В Европе и Центральной Азии этот показатель составил 18%.

Угрозу для дикой природы, согласно данным Всемирного фонда, представляют сельское хозяйство, охота, вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, а также глобальное изменение климата.

Согласно опубликованным в журнале Biological Reviews данным Тихоокеанского центра биологических исследований университета штата Гавайи, процесс массового вымирания видов отчётливее всего проявляется на суше и в пресноводных водоёмах. Что происходит в глубине океанов, учёные затрудняются сказать из-за недостаточной изученности биосферы водной толщи.