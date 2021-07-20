WSJ: США и ФРГ 21 июля объявят о сделке по «Северному потоку — 2»

Германия и США могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2» в среду, 21 июля. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники в Берлине и Вашингтоне.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена не станет противиться завершению возведения трубопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. США активно противились строительству объекта, поскольку намеревались продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. Также против «Северного потока — 2» выступают Украина и ряд европейских стран.

Ранее СМИ сообщили, что США и Германия договорились по «Северному потоку — 2». Ряд изданий написали, что две страны устранили разногласия относительно «Северного потока — 2» и в ближайшее время объявят о сделке.