WSJ: США готовы заявить о намерении КНР помочь России оружием

Фото: Xu Chen/XinHua/Global Look Press

Американская разведка утверждает, что Китай рассматривает вариант передачи оружия России, передают источники The Wall Street Journal. По словам инсайдеров, в Вашингтоне в настоящий момент размышляют над возможностью обнародования этой информации. Окончательного решения власти США еще не приняли.

Источники газеты говорят, что вероятная помощь КНР будет выражаться в поставках того, что Москва не может получить из-за санкций. При этом Китай не собирается давать России передовое оружие: в основном речь идет о содействии в пополнении арсенала боеприпасов. Кроме того, Пекин может поставлять в РФ электронику, которая недоступна на фоне ограничительных мер.

Как отмечают журналисты, дискуссии о раскрытии информации проходят в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее политолог Анна Ширинкина прокомментировала встречу президента Владимира Путина и главы канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И. Она заметила, что Китай пытается «сверить часы» с Россией и все больше вовлекается в повестку украинского конфликта. По ее словам, это свидетельствует и о росте числа сторон, заинтересованных в победе России в спецоперации.

Политолог добавила, что более открытая официальная позиция Китая по украинскому конфликту позволит Пекину эффективно налаживать с Россией «перспективные связи», о которых Путин говорил в послании Федеральному собранию.