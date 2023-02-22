Политолог: Китай все больше вовлекается в повестку спецоперации на Украине Политолог Ширинкина: Китай все больше вовлекается в повестку спецоперации на Украине

Фото: kremlin.ru

Ван И, Владимир Путин

Китай пытается «сверить часы» с Россией и все больше вовлекается в повестку спецоперации, заявила политолог Анна Ширинкина, комментируя встречу президента Владимира Путина и главы канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И. По ее словам, это свидетельствует и о росте числа сторон, заинтересованных в победе России в украинском конфликте, отметила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Это преддверие важного международного события — заявления Си Цзиньпина на тему украинского кризиса. А визит в очередной раз подтверждает стремление Китая «сверить часы» с Россией, — пояснила Ширинкина.

Политолог добавила, что более открытая официальная позиция Китая по отношению к России позволит Пекину эффективно налаживать с ней «перспективные связи». Помимо того, союз с КНР даст Москве поддержку, благодаря которой может образоваться баланс международного миропорядка, заключила эксперт.

Политолог Иван Мезюхо ранее заявил, что отношения между Китаем и Россией нельзя назвать братскими, однако странам удалось выстроить партнерские отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. По его словам, у Москвы и Пекина происходит сближение интересов по ряду вопросов. При этом эксперт отметил важность личных договоренностей между президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.