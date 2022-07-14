WSJ рассказала, как Путину удалось переиграть США в отношениях с саудитами WSJ рассказал о крепнущих отношениях Саудовской Аравии и России

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Усилия президента России Владимира Путина привели к росту партнерских отношений его страны с Саудовской Аравией, в отличие от других развитых стран, включая США, пишет The Wall Street Journal. Так, президент США Джо Байден никогда не встречался с главой страны принцем Мухаммедом, а во время предвыборной кампании заявил о намерении сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя. Поэтому Эр-Рияд не станет помогать Вашингтону в добыче нефти, даже несмотря на визит американского президента.

Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений, — отмечается в публикации.

Ранее Байден заявил, что его поездка в Саудовскую Аравию играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином, а водные пути Ближнего Востока имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок. По его словам, на исход борьбы США с Россией и Китаем влияет Саудовская Аравия. Между тем издание Politico полагает, что поездка на Ближний Восток не поможет Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, в том числе и потому, что у Саудовской Аравии недостаточно нефти, чтобы повлиять на рынок.