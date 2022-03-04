WP: Украина нарушила Женевские конвенции публикациями о пленных россиянах

Американское издание The Washington Post заявило, что размещение украинскими властями в соцсетях фото и видео с якобы убитыми и пленными российскими военнослужащими может считаться нарушением Женевских конвенций. При этом журналисты уточнили, что подлинность этих снимков и видеозаписей «не поддаётся независимой проверке».

Публикация МВД Украины может быть истолкована как нарушение Женевских конвенций, согласно которым правительства должны всегда защищать военнопленных от оскорблений и любопытства толпы, — сказано в материале.

Также отмечается, что украинские должностные лица утверждают, что все погибшие и захваченные в плен — якобы российские военнослужащие, но это также не может быть подтверждено.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН в настоящее время не обсуждает возможность отправки миротворческих сил организации на Украину. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не готовы рассматривать вариант исключения России из Совета Безопасности ООН.

Сторонником идеи введения миротворческих сил ООН на Украину является Киев. Верховная рада обратилась к Совбезу и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны миротворцев. Депутаты просят генсека ООН Антониу Гутерриша быть посредником в разрешении конфликта.