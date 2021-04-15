The Washington Post рассказала о новых санкциях США против РФ

https://static.news.ru/photo/1fb51a9c-9de4-11eb-956e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газета The Washington Post сообщила, что США вышлют из страны десять российских разведчиков. Это связано с «ответными мерами» Штатов на «российскую агрессию». Таким образом страна введёт часть санкций против РФ.

Новые санкции США затронут шесть российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, якобы поддерживают некие операции по кибератакам. При этом в ЕС и НАТО, по данным издания, поддерживают такие действия со стороны Вашингтона, однако своих санкций вводить не планируют.

По сведениям издания, Соединённые Штаты вышлют 10 российских «сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием» в США.

Ранее NEWS.ru писал, что разведка США в своём докладе оценила перспективы развития отношений с Россией в будущем. Там признали, что РФ не пойдёт на вооружённый конфликт, однако для Штатов будет оставаться крупнейшим мощным противником.

В докладе также говорится, что Россия так и останется «прямым конкурентом» в космической отрасли. Также утверждается, что наша страна создаёт «большой разнообразный и современный» арсенал с возможностью доставки ядерного оружия.